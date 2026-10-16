На Закарпатье священник расстреливал прохожих: уже трое погибших
На Закарпатье в результате стрельбы в поселке Вышково погибли три человека, еще двое находятся в больнице
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что на месте погибли двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Впоследствии в больнице умерла 84-летняя женщина, получившая ранение грудной клетки.
Еще двое пострадавших остаются под наблюдением медиков, один из них находится в тяжелом состоянии.
В преступлении подозревается 45-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата.
Во время обысков по месту жительства задержанного и в церкви, где он служил, правоохранители изъяли ружье, пистолет с патронами, а также пакет с веществом, которое предварительно может быть каннабисом.
Экспертизы должны установить, использовали ли изъятое оружие во время стрельбы. У подозреваемого также отняли кровь для проверки на алкоголь и наркотические вещества.
Руководитель Хустской окружной прокуратуры сообщил мужчине о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство двух или более человек.
Правоохранители рассматривают несколько возможных мотивов стрельбы. Основным считается хулиганский мотив.
Прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей без определения залога.
Напомним, трагедия произошла 15 октября около 16:00. Мужчина просто шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. Подозреваемый был задержан за считанные минуты.