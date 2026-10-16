На Закарпатье священник расстреливал прохожих: уже трое погибших

Фото: Прокуратура Украины

На Закарпатье в результате стрельбы в поселке Вышково погибли три человека, еще двое находятся в больнице

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что на месте погибли двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Впоследствии в больнице умерла 84-летняя женщина, получившая ранение грудной клетки.

Еще двое пострадавших остаются под наблюдением медиков, один из них находится в тяжелом состоянии.

В преступлении подозревается 45-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата.

Во время обысков по месту жительства задержанного и в церкви, где он служил, правоохранители изъяли ружье, пистолет с патронами, а также пакет с веществом, которое предварительно может быть каннабисом.

Экспертизы должны установить, использовали ли изъятое оружие во время стрельбы. У подозреваемого также отняли кровь для проверки на алкоголь и наркотические вещества.

Руководитель Хустской окружной прокуратуры сообщил мужчине о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство двух или более человек.

Правоохранители рассматривают несколько возможных мотивов стрельбы. Основным считается хулиганский мотив.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей без определения залога.

Напомним, трагедия произошла 15 октября около 16:00. Мужчина просто шел по центральной улице поселка и стрелял в прохожих. Подозреваемый был задержан за считанные минуты.