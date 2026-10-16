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В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются 60 тысяч гражданских, из них почти 2,3 тысячи – дети

Об этом сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин во время онлайн-брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"На подконтрольной украинским властям территории остаются около 71,3 тысячи человек гражданского населения, из них 60 тысяч находятся на территории активных боевых действий в 21 территориальной громаде", – сказал Петлин.

Он отметил, что в зоне активных боевых действий остаются, в том числе 2293 ребенка.

По словам Петлина, с начала октября из области эвакуировались 4340 человек. Всего с февраля 2022 года выехали более 1,46 миллиона жителей, в том числе более 216 тысяч детей.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.