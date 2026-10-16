Фото: полиция

ДТП произошло 15 октября около 16:00 во Владимирском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В селе Верба 50-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в электроопору. Легковушка перевернулась на крышу, а столб рухнул.

От полученных травм водитель скончался на месте. Пострадали два пассажира автомобиля: 34-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 13 октября около 05:40 в Сумской области на мосту "ВАЗ" врезался в металлический отбойник – тот насквозь проткнул авто. Водитель и пассажирка погибли на месте, еще один пассажир получил травмы.