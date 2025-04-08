Российская армия за сутки почти 600 раз ударила по Запорожской области
В течение 7 апреля оккупанты нанесли 582 удара по 7 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ совершили 3 авиационных удара по Гуляйполю.
- 373 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 12 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку и Новодаровку.
- 194 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В полицию поступили 4 сообщения о повреждении частных домов, хозяйственных построек и квартир.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, в течение недели россияне обстреляли Харьков 41 раз. Ранены 51 человек, погибли пятеро, среди которых – ребенок.
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