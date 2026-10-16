Фото: полиция

ДТП произошло на днях на трассе Киев – Одесса в Фастовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто ГАЗ "Волга" во время разворота не пропустил и столкнулся с внедорожником Jeep Cherokee, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате аварии 56-летний водитель "Волги" погиб на месте. Травмы получили два пассажира Jeep в возрасте 18 и 47 лет, их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, утром 13 октября на Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли двое братьев.