Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб, двое пассажиров госпитализированы
ДТП произошло на днях на трассе Киев – Одесса в Фастовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто ГАЗ "Волга" во время разворота не пропустил и столкнулся с внедорожником Jeep Cherokee, которым управлял 45-летний мужчина.
В результате аварии 56-летний водитель "Волги" погиб на месте. Травмы получили два пассажира Jeep в возрасте 18 и 47 лет, их госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, утром 13 октября на Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли двое братьев.
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