Карпаты накрыла непогода: на горе Поп Иван мороз до -5°

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На горе Поп Иван в Карпатах 16 октября зафиксировали сложные погодные условия. Температура воздуха опустилась до -5°C, дует северный ветер со скоростью 12 м/с, а видимость остается ограниченной

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По их данным, на вершине облачно, а сочетание низкой температуры, сильного ветра и плохой видимости может представлять угрозу жизни и здоровью туристов.

Спасатели призывают путешественников воздержаться от походов в высокогорье до улучшения погодных условий.

Туристам советуют следить за прогнозами погоды и сообщениями спасательных служб и не рисковать ради восхождения на вершины при неблагоприятных условиях.

Напомним, ранее в Карпатах горные спасатели помогли четырем туристам , которые из-за ухудшения погодных условий оказались в сложной ситуации между горами Брескул и Пожижевска.