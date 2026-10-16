Карпаты накрыла непогода: на горе Поп Иван мороз до -5°
На горе Поп Иван в Карпатах 16 октября зафиксировали сложные погодные условия. Температура воздуха опустилась до -5°C, дует северный ветер со скоростью 12 м/с, а видимость остается ограниченной
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
По их данным, на вершине облачно, а сочетание низкой температуры, сильного ветра и плохой видимости может представлять угрозу жизни и здоровью туристов.
Спасатели призывают путешественников воздержаться от походов в высокогорье до улучшения погодных условий.
Туристам советуют следить за прогнозами погоды и сообщениями спасательных служб и не рисковать ради восхождения на вершины при неблагоприятных условиях.
Напомним, ранее в Карпатах горные спасатели помогли четырем туристам , которые из-за ухудшения погодных условий оказались в сложной ситуации между горами Брескул и Пожижевска.