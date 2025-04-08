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08 квітня 2025, 07:27

Окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона: поранено чоловіка

08 квітня 2025, 07:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері у понеділок, 7 квітня, російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район Херсона

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 7 квітня окупанти атакувала Херсон. Внаслідок ворожих ударів поранені троє цивільних.

Окрім того, російська армія атакувала з артилерії Садове Херсонського району. Під ворожий удар потрапив 20-річний хлопець. Він отримав мінно-вибухову та політравму.

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