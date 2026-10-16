РФ атаковала торговый центр в Ровно

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Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"(Утром – ред.) Кроме жилищного сектора также потерпел поражение одно из крупных торговых заведений", – написал он.

Местные Телеграмм-каналы пишут, что поврежден местный ТРЦ "Экватор".

Напомним, ранее Коваль сообщал, что после ночи обстрелов 7 человек обратились за помощью к врачам.

В ночь на 16 октября РФ атаковала Украину 149 ударными БпЛА типа Shahed (108 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.