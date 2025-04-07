Херсон под огнем оккупантов: из-за утренних ударов пострадали 3 мирных жителя
В понедельник утром, 7 апреля, российские оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеских ударов ранены трое гражданских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что оккупанты ударили по городу около 09:00. Двое херсонцев – 49-летние мужчины – получили взрывные травмы и контузии. Оба потерпевших находятся в больницу.
В это же время вражеский беспилотник атаковал гражданского в Днепровском районе города.
"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 47-летний мужчина получил взрывную травму и контузию", – говорится в сообщении.
Пострадавший находится под наблюдением медиков.
Напомним, сегодня утром оккупационные войска РФ атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за российского обстрела пострадали беременная женщина и ее маленький сын, попавшие под завалы.