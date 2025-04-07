Херсон под огнем оккупантов: из-за утренних ударов пострадали 3 мирных жителя

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В понедельник утром, 7 апреля, российские оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеских ударов ранены трое гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что оккупанты ударили по городу около 09:00. Двое херсонцев – 49-летние мужчины – получили взрывные травмы и контузии. Оба потерпевших находятся в больницу.

В это же время вражеский беспилотник атаковал гражданского в Днепровском районе города.

"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 47-летний мужчина получил взрывную травму и контузию", – говорится в сообщении.

Пострадавший находится под наблюдением медиков.

Напомним, сегодня утром оккупационные войска РФ атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за российского обстрела пострадали беременная женщина и ее маленький сын, попавшие под завалы.