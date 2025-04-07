Оккупанты обстреляли из артиллерии село под Херсоном: тяжело пострадал 20-летний парень
В понедельник, 7 апреля, около 13:00 российская армия атаковала из артиллерии Садовое Херсонского района
Об этом сообщил начальник МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Под вражеский удар попал 20-летний парень. Он получил минно-взрывную и политравму.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Напомним, утром 7 апреля оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеских ударов ранены трое гражданских.
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