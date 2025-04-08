иллюстративное фото: из открытых источников

На утро 8 апреля в Черном и Азовском морях нет вражеских боевых кораблей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время по состоянию на 06:00 в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 2 судна, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 3 судна, из них 2 судна продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, ранее украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".