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08 апреля 2025, 07:03

В Черном и Азовском морях российские корабли отсутствуют

08 апреля 2025, 07:03
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На утро 8 апреля в Черном и Азовском морях нет вражеских боевых кораблей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время по состоянию на 06:00 в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 2 судна, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 3 судна, из них 2 судна продолжили движение из пролива Босфор.

Напомним, ранее украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".

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