Украинские воины уничтожили почти 1500 российских дронов, атаковавших Херсонщину

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Украинские бойцы продолжают защищать Херсонскую область от массированных атак российских беспилотников. За неделю Силы обороны уничтожили почти 1500 российских БпЛА

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"В течение прошлой недели было уничтожено почти полторы тысячи вражеских дронов, летевших по общинам нашей области. Благодарен каждому и каждому, кто стоит на защите жителей региона от российского дронового террора", – подчеркнул Александр Прокудин.

Напомним, вчера российские войска атаковали десятки населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали пять мирных жителей.