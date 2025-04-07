Войска РФ убили жителя Херсонщины, пострадали 5 гражданских

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За прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали пять мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 7 апреля оккупанты атаковали село Токаревка Вторая Харьковского района. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали двое гражданских.