Удары "Искандер-М" и дронами: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Черниговщины
Через неделю оккупационная армия РФ 144 раза обстреляла 26 населенных пунктов Черниговской области. Всего в регионе зафиксировали 344 взрыва
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его данным, двое гражданских получили ранения в результате атаки на Новгород-Северщину FPV-дронами. Из-за обстрелов повреждены дома людей, бизнес, транспортная инфраструктура и грузовик.
"Баллистическая ракета "Искандер-М", неуправляемые авиационные ракеты, ударные дроны, артиллерийские системы и минометы разных калибров - все это использовала армия рф против наших людей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сегодня утром оккупационные войска РФ атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за российского обстрела пострадали беременная женщина и ее маленький сын, попавшие под завалы.