Удары "Искандер-М" и дронами: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Черниговщины

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Через неделю оккупационная армия РФ 144 раза обстреляла 26 населенных пунктов Черниговской области. Всего в регионе зафиксировали 344 взрыва

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его данным, двое гражданских получили ранения в результате атаки на Новгород-Северщину FPV-дронами. Из-за обстрелов повреждены дома людей, бизнес, транспортная инфраструктура и грузовик.

"Баллистическая ракета "Искандер-М", неуправляемые авиационные ракеты, ударные дроны, артиллерийские системы и минометы разных калибров - все это использовала армия рф против наших людей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня утром оккупационные войска РФ атаковали жилой дом в Херсоне. Из-за российского обстрела пострадали беременная женщина и ее маленький сын, попавшие под завалы.