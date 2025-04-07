Россияне атаковали КАБами общину на Днепропетровщине: ранены 3 человека

иллюстративное фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

По оперативным данным, из-за удара повреждены семь магазинов, админздание, не эксплуатировавшиеся здания гараж.

"Все трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это 62-летний мужчина и женщины 23 и 57 лет", – говорится в сообщении.

Также с вечера оккупанты несколько раз атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил дроны-камикадзе. К счастью, погибших и раненых нет.

Напомним, утром 7 апреля оккупанты атаковали КАБом село Токаревка Вторая Харьковского района. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали двое гражданских.