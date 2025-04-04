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04 апреля 2025, 07:58

В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских

04 апреля 2025, 07:58
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали более двух десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и шесть частных домов. Также оккупанты изуродовали газо и теплопровод, хозяйственные постройки, магазин и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове количество жертв из-за ночной российской атаки возросло до четырех человек. Пострадали 35 мирных жителей.

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война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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