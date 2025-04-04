В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских
За прошедшие сутки российские войска атаковали более двух десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и шесть частных домов. Также оккупанты изуродовали газо и теплопровод, хозяйственные постройки, магазин и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове количество жертв из-за ночной российской атаки возросло до четырех человек. Пострадали 35 мирных жителей.
Масштабные разрушения и пострадавшие: спасатели показали последствия атаки на ДнепрВсе новости »
04 апреля 2025, 08:10Удар по Харькову: количество погибших возросло до 4, ранены 35 человек
04 апреля 2025, 07:40Запорожский район под ударом БпЛА: пострадал гражданский, загорелся магазин
04 апреля 2025, 07:00
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
В Запорожье будут судить поклонницу Путина
04 апреля 2025, 09:45В оккупированном Луганске россияне тестируют на детях вакцину неизвестного происхождения, – ЦНС
04 апреля 2025, 09:28Ночью ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и БпЛА-обманок
04 апреля 2025, 09:20В Днепре взорвался автомобиль: ранены чиновник и его жена
04 апреля 2025, 09:00Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит
04 апреля 2025, 08:50РФ более 300 раз обстреляла города и села на Запорожье: 2 раненых
04 апреля 2025, 08:35В Мариуполе зафиксировали вспышку птичьего гриппа
04 апреля 2025, 08:27Масштабные разрушения и пострадавшие: спасатели показали последствия атаки на Днепр
04 апреля 2025, 08:10Удар по Харькову: количество погибших возросло до 4, ранены 35 человек
04 апреля 2025, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях