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Військового в Херсоні визнали визним у держзраді. Виявилось, що він передавав дані ворогу

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Херсоні до 15 років позбавлення волі військового засудили за державну зраду. За даними слідства, восени минулого року він добровільно збирав та передавав представнику країни-агресора аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України.

На судовому засіданні він повністю визнав свою вину.

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