фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Одессе агент ФСБ. Она занималась сбором координат для последующих ракетных и дроновых атак России на город, а во избежание ответственности намеревалась бежать в РФ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По указанию противника фигурантка должна была скорректировать воздушную атаку по местам базирования морской пехоты ВСУ.

Также оккупанты надеялись получить координаты временного пребывания украинских пограничников и полицейских, выполняющих задачи на южном фронте.

Злоумышленницей оказалась 39-летняя местная безработная, которая ждала оккупацию Одессы. Об этом она писала в комментариях под прокремлевскими публикациями в телеграмм-каналах.

Там она попала "в расчет" российских спецслужб. Для конспирации разведвылазок агент выходила якобы на прогулку со своим 6-летним сыном и в это время фотографировала здания потенциальных целей и обозначала их координаты на гугл-картах.

После выполнения враждебных задач оккупанты обещали своей приспешнице "эвакуацию" в РФ с последующим трудоустройством на территории страны-агрессора.

Фигурантку задержали в собственном доме. Во время обыска у нее изъяты телефон и планшет с анонимными чатами в мессенджере, который использовал для контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, действовавшего в Харькове. Злоумышленник готовил взрывчатки для терактов и передавал информацию для корректировки ракетно-бомбовых ударов врага по областному центру.