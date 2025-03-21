фото: ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении мастера леса Великобурлукского лесничества, который во время оккупации поселка Великий Бурлук Купянского района работал на захватчиков. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

После прихода россиян мужчина добровольно согласился занять аналогичную должность уже в оккупационном лесничестве. Он занимался организационно-распорядительной работой, давая указания своим подчиненным по заготовке древесины, которая была на участках и складах лесничества.

Также предатель активно пропагандировал российские нарративы в соцсетях и оправдывал обстрелы оккупантами гражданских объектов.

После освобождения населенного пункта он остался в Великом Бурлуке, надеясь, что его сотрудничество с захватчиками не попадет в поле зрения правоохранителей.

В октябре 2024 года работники ГБР установили его местонахождение и задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Предателю грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который уничтожал украинские книги и агитировал вести бизнес в рублях.