На Харьковщине будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов
Завершено досудебное расследование в отношении мастера леса Великобурлукского лесничества, который во время оккупации поселка Великий Бурлук Купянского района работал на захватчиков. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
После прихода россиян мужчина добровольно согласился занять аналогичную должность уже в оккупационном лесничестве. Он занимался организационно-распорядительной работой, давая указания своим подчиненным по заготовке древесины, которая была на участках и складах лесничества.
Также предатель активно пропагандировал российские нарративы в соцсетях и оправдывал обстрелы оккупантами гражданских объектов.
После освобождения населенного пункта он остался в Великом Бурлуке, надеясь, что его сотрудничество с захватчиками не попадет в поле зрения правоохранителей.
В октябре 2024 года работники ГБР установили его местонахождение и задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Предателю грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который уничтожал украинские книги и агитировал вести бизнес в рублях.