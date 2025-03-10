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10 марта 2025, 10:45

Оккупанты ударили беспилотником по Херсону: есть пострадавший

10 марта 2025, 10:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник утром, 10 марта, россияне в очередной раз ударили беспилотником по Днепровскому району Херсона. Из-за этой атаки пострадал мирный житель

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Известно, что российские военные нанесли удар по Херсону около 06:45.

"Пострадал 50-летний мужчина, который в это время был на улице", – говорится в сообщении.

Потерпевшего херсонца госпитализировали в больницу с взрывной травмой, контузией, обломочными ранениями спины, а также правой руки.

Напомним, утром россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне. Ранения получили двое мужчин.

Также сообщалось, что вчера в Херсонской области в результате вражеских обстрелов пострадали девять мирных жителей.

РФ война обстрелы оккупанты Херсон пострадавший Мрочко Роман Николаевич
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