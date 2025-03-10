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10 марта 2025, 09:23

Российские войска атаковали гражданский автомобиль в Херсоне: госпитализированы 2 человека

10 марта 2025, 09:23
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Утром 10 марта российские захватчики атаковали Днепровский район Херсона беспилотником. Из-за взрыва пострадали двое мужчин, которые находились в машине

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, российские оккупанты атаковали автомобиль из беспилотника около 06:40.

"Пострадали двое мужчин 35 и 39 лет. У старшего – минно-взрывная травма и множественные обломочные ранения ног, рук, лица. 35-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения лица", – говорится в сообщении.

В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице.

Напомним, в воскресенье, 9 марта, россияне нанесли удар по селу Ивашки Богодуховского района Харьковской области. Три человека погибли, ранена женщина.

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