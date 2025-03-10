Оккупанты накрыли из артиллерии Запорожский район: ранена женщина
Сегодня утром оккупанты ударили из артиллерии по Запорожскому району. Ранения получила пенсионерка
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Из-за вражеского артобстрела частично разрушен дом, повреждены хозяйственные постройки и соседские дома мирных жителей.
"Пострадала 79-летняя женщина", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате вражеских обстрелов Запорожской области ранения получили три человека, повреждена гражданская инфраструктура.
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