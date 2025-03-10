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10 березня 2025, 10:45

Окупанти вдарили безпілотником по Херсону: є постраждалий

10 березня 2025, 10:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок вранці, 10 березня, росіяни вкотре вдарили безпілотником по Дніпровському району Херсона. Через цю атаку постраждав мирний мешканець

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Відомо, що російські військові завдали удару по Херсону близько 06:45.

"Постраждав 50-річний чоловік, який в цей час був на вулиці", – йдеться у повідомленні.

Потерпілого херсонця ушпиталили до лікарні з вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями спини, а також правої руки.

Нагадаємо, вранці росіяни атакували дроном цивільну автівку в Херсоні. Поранення дістали двоє чоловіків.

Також повідомлялося, що вчора на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали дев'ятеро мирних мешканців.

РФ війна обстріли окупанти Херсон постраждалий Мрочко Роман Миколайович
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