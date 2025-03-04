Ночная атака на Днепропетровщину: повреждена АЗС

фото: Facebook/Сергей Лисак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Днепровском районе в результате падения обломков одной из сбитых дронов была повреждена автозаправочная станция.

Также произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано спасателями.

Кроме того, российские оккупанты продолжили обстрелы Никопольщины, применяя реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и дроны-камикадзе. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, в Вторник ночью, 4 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы ударным дроном. В результате "прилета" есть повреждения, возник пожар в медучреждении.