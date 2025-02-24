Россияне обстреляли из артиллерии Херсон, есть пострадавшие

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Российские захватчики вечером 24 февраля обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате обстрелов пострадали три человека

Как передает RegioNews, об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.

Оккупанты обстреляли город около 18:15. Пострадали люди, которые на момент атаки находились на улице. Это 54-летний мужчина и две женщины в возрасте 31 и 43 лет.

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, 23 февраля российские кафиры атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов РФ погиб гражданский.