Россияне атаковала ракетами Черниговщину, есть раненый
РФ во вторник, 25 февраля атаковали неуправляемыми авиационными ракетами село Семеновской общины в Черниговской области
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус , передает RegioNews.
"Утром россияне атаковали пограничную деревню Семеновской общины. Избивали неуправляемыми авиационными ракетами. 8 взрывов", - говорится в сообщении.
По словам Чауса, в результате обстрела ранения получил 78-летний местный житель. Мужчину госпитализировали с обломочным ранением в ногу.
Также в результате атаки был поврежден жилой дом.
Напомним, в Житомирской области в результате российской атаки пострадали женщина и двое детей.
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