Россия массированно атакует Украину ракетами: что известно

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В ночь на 25 февраля российские террористы перед запусками ракет снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе.

Об этом сообщили воздушные силы Украины, передает RegioNews.

Около пяти часов утра россияне запустили по Украине крылатые ракеты типа Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Энгельса, РФ.

По словам военных, пуски ракет совершили четыре бомбардировщика.

Украинские военные отслеживают траекторию полета ракет. В случае объявления воздушной тревоги жителей призывают немедленно направляться в укрытие и следить за официальными сообщениями.

Как сообщают мониторинговые каналы, взрывы были слышны в Черкасской и Житомирской областях.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Тем временем Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине.

"Внимание, в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась работа военной авиации в польском воздушном пространстве", — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Силы обороны Польши сообщают, что привлекли все доступные ресурсы и имеющиеся в их распоряжении средства. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Напомним, в ночь на 24 февраля российская армия выпустила по Украине 185 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 113 дронов, еще 71 — локационно потеряны