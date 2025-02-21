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21 февраля 2025, 06:56

С оккупированного левобережья Херсонщины вернули семерых детей

21 февраля 2025, 06:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной Херсонщины

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

С оккупированного левобережья вернули семерых мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.

"Пять наших семей прошли ад российской оккупации, но главное – сейчас они свободны!", – написал он.

Отмечается, что возвращение детей стало возможно в рамках инициативы Bring Kids Back UA и невероятной работе Save Ukraine.

Дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Глава ОВА добавил, что с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 20 детей из Херсонской области.

Напомним, ранее из временно оккупированной части Херсонщины спасли девочку и троих мальчиков.

Херсонская область война оккупация возвращение детей дети
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