С оккупированного левобережья Херсонщины вернули семерых детей
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще семерых детей из временно оккупированной Херсонщины
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
С оккупированного левобережья вернули семерых мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.
"Пять наших семей прошли ад российской оккупации, но главное – сейчас они свободны!", – написал он.
Отмечается, что возвращение детей стало возможно в рамках инициативы Bring Kids Back UA и невероятной работе Save Ukraine.
Дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь.
Глава ОВА добавил, что с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 20 детей из Херсонской области.
Напомним, ранее из временно оккупированной части Херсонщины спасли девочку и троих мальчиков.