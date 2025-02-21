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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

З окупованого лівобережжя повернули сімох хлопчиків віком від 3 до 17 років.

"П’ять наших родин пройшли пекло російської окупації, але головне – нині вони вільні!", – написав він.

Зазначається, що повернення дітей стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA та неймовірній роботі Save Ukraine.

Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Очільник ОВА додав, що з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 20 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, раніше з тимчасово окупованої частини Херсонщини врятували дівчинку та трьох хлопчиків.