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16 февраля 2025, 12:35

Россияне атаковали дроном полицейских в Херсоне, есть раненые

16 февраля 2025, 12:35
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фото: иллюстративное
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В Херсонской области в результате российских атак по гражданской инфраструктуре и автотранспорту ранены двое полицейских и один человек скончался

Как передает RegioNews, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов. Оккупанты били по жилым кварталам и автотранспорту из артиллерии, реактивных систем залпового огня и БпЛА.

В частности, российские захватчики атаковали FPV-дроном полицейских в Корабельном районе. Двое стражей порядка получили осколочные ранения. Пока угрозы их жизни нет, они находятся в больнице.

Еще раньше россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на Антоновку. Тогда в результате взрыва пострадал 50-летний мужчина. Впоследствии он скончался в больнице.

Напомним, россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие.

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