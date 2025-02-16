Росіяни атакували дроном поліцейських у Херсоні, є поранені

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На Херсонщині внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі та автотранспорту поранені двоє поліцейських та один чоловік помер

Як передає RegioNews, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Херсонській області.

Зазначається, що впродовж минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Окупанти били по житлових кварталах та автотранспорту з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

Зокрема російські загарбники атакували FPV-дроном поліцейських у Корабельному районі. Двоє правоохоронців отримали осколкові поранення. Наразі загрози їх життю немає, вони перебувають у лікарні.

Ще раніше росіяни скинули вибухівку з БпЛА на Антонівку. Тоді внаслідок вибуху постраждав 50-річний чоловік. Згодом він помер у лікарні.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі.