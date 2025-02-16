14:04  16 лютого
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
11:59  16 лютого
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
09:25  16 лютого
Генштаб ЗСУ опублікував втрати ворога станом на 16 лютого 2025
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2025, 12:35

Росіяни атакували дроном поліцейських у Херсоні, є поранені

16 лютого 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі та автотранспорту поранені двоє поліцейських та один чоловік помер

Як передає RegioNews, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Херсонській області.

Зазначається, що впродовж минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Окупанти били по житлових кварталах та автотранспорту з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

Зокрема російські загарбники атакували FPV-дроном поліцейських у Корабельному районі. Двоє правоохоронців отримали осколкові поранення. Наразі загрози їх життю немає, вони перебувають у лікарні.

Ще раніше росіяни скинули вибухівку з БпЛА на Антонівку. Тоді внаслідок вибуху постраждав 50-річний чоловік. Згодом він помер у лікарні.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі.

Херсон атака дрон поліція Херсонська область
Провалилися під кригу на Херсонщині: рятувальники знайшли тіло третьої дитини
15 лютого 2025, 12:19
На Херсонщині через атаку російського дрона постраждали двоє людей
14 лютого 2025, 15:29
Провалилися під кригу на Херсонщині: з Інгульця дістали тіла хлопчика та дівчинки
14 лютого 2025, 11:05
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
На Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину: що відомо
16 лютого 2025, 14:47
Росіяни атакували ТЕС у Миколаєві, без теплопостачання майже 50 тисяч жителів
16 лютого 2025, 14:28
Гравця збірної України зняли з поїзда і доправили до ТЦК
16 лютого 2025, 14:04
Теракт у Миколаєві: зросла кількість загиблих
16 лютого 2025, 13:50
Війська РФ вдарили по Донеччині, загинули двоє цивільних
16 лютого 2025, 13:30
На Прикарпатті на 180 000 грн оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК
16 лютого 2025, 12:57
Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
16 лютого 2025, 11:59
"Зміцнить енергетичну безпеку": Зеленський заявив про важливість добудови Хмельницької АЕС
16 лютого 2025, 11:09
В Одеській області діти провалилися під кригу і загинули
16 лютого 2025, 10:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »