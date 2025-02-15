фото: ГСЧС

Спасатели подняли с реки Ингулец тело третьего ребенка, провалившегося под лед в Херсонской области. Поисковые работы завершены

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Водолазы обнаружили на дне реки тело 13-летнего мальчика. Его нашли в 500 метрах от места, где дети провалились под лед.

Всего к поисковым работам были задействованы 25 человек личного состава, 5 единиц техники, плавсредства, специальное поисковое оборудование и подводные дроны.

Напомним, 13 февраля в Херсонской области пятеро детей провалились под лед. Двух девочек спас местный житель.

!4 февраля спасатели достали из реки тела двоих детей: 9-летнего мальчика и 14-летней девочки.