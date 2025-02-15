Провалились под лед на Херсонщине: спасатели нашли тело третьего ребенка
Спасатели подняли с реки Ингулец тело третьего ребенка, провалившегося под лед в Херсонской области. Поисковые работы завершены
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Водолазы обнаружили на дне реки тело 13-летнего мальчика. Его нашли в 500 метрах от места, где дети провалились под лед.
Всего к поисковым работам были задействованы 25 человек личного состава, 5 единиц техники, плавсредства, специальное поисковое оборудование и подводные дроны.
Напомним, 13 февраля в Херсонской области пятеро детей провалились под лед. Двух девочек спас местный житель.
!4 февраля спасатели достали из реки тела двоих детей: 9-летнего мальчика и 14-летней девочки.
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