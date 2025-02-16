Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие

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В ночь на 16 февраля страна-агрессорка запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты. Воздушные силы сбили большинство беспилотников

Как передает RegioNews, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 16 февраля 2025 года (с 21.00 15 февраля) противник атаковал 143 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Шаталово — рф. и двумя баллистическими ракетами (по Одесщине) из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 16 февраля подтверждено избиение 95 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате атаки РФ пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесщина.

Напомним, после вражеской атаки Николаев остался без отопления. Россияне повредили объект критической инфраструктуры.