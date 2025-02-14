В Херсонской области из-за атаки российского дрона пострадали два человека

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В городе Берислав Херсонской области из-за атаки русского дрона пострадали мужчина и женщина

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В Бериславе из-за атаки российского дрона пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утром 14 февраля российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА во двор дома.

В результате вражеской атаки мужчина и женщина, которым по 68 лет, получили взрывные травмы и обломочные ранения конечностей. Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, в Службе безопасности Украины показали обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС. Эксперты установили, что это дрон под названием "Герань-2" типа "Шахед".