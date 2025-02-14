В Херсонской области из-за атаки российского дрона пострадали два человека
В городе Берислав Херсонской области из-за атаки русского дрона пострадали мужчина и женщина
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Херсонская ОВА.
"В Бериславе из-за атаки российского дрона пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, утром 14 февраля российские военные сбросили взрывчатку с БпЛА во двор дома.
В результате вражеской атаки мужчина и женщина, которым по 68 лет, получили взрывные травмы и обломочные ранения конечностей. Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, в Службе безопасности Украины показали обломки российского дрона, атаковавшего ЧАЭС. Эксперты установили, что это дрон под названием "Герань-2" типа "Шахед".
В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 5 – раненыВсе новости »
14 февраля 2025, 09:34Россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Херсоне: среди жертв — водитель "скорой"
13 февраля 2025, 20:00В Херсонской области россияне убили одного человека и восьмерых ранили
13 февраля 2025, 09:30
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Участники боевых действий будут учить украинцев военной подготовке
14 февраля 2025, 16:35Полмиллиона украинцев в этом году существенно снизят расходы на лекарства: все подробности
14 февраля 2025, 16:35Помогал россиянам во время оккупации: в Харькове разоблачили коллаборанта
14 февраля 2025, 16:31Корольчук, новый заместитель председателя Госфинмониторинга Пронина, получил соцпомощь при полуторамиллионной зарплате
14 февраля 2025, 16:26На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые за 3500 долларов пытались сбежать за границу
14 февраля 2025, 16:09Кабмин ограничил наценку аптек на лекарства: до какого уровня
14 февраля 2025, 15:53Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВВК
14 февраля 2025, 15:40День Святого Валентина станет дороже: шоколад будет на вес золота, какао подорожало на 400%
14 февраля 2025, 15:26В Украине мобильные аптеки уже функционируют более чем в 600 населенных пунктах
14 февраля 2025, 15:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?