09:01  12 февраля
Ракетный удар по Киеву: появилось видео момента попадания в Оболонском районе
10:55  12 февраля
ВСУ показали, как уничтожили в лесах Донецкой области редкий российский корабельный бомбомет
09:45  12 февраля
В результате утреннего удара по Киеву поврежден офис одного из телеканалов
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2025, 19:42

В Херсонской области ДБР задержал мужчину, который подозревается в работе на окупантов

12 февраля 2025, 19:42
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности жителю Херсонской области, работавшему на захватчиков в одной из оккупированных исправительных колоний

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Отмечается, что когда российские войска захватили часть Херсона, мужчина добровольно стал сотрудничать с оккупационными властями и устроился на "службу" в оккупированную "Дарьевскую исправительную колонию №10". Там он занимал должность "младшего инспектора отдела охраны", за что получал зарплату.

После деоккупации региона мужчина остался на подконтрольной Украине территории. Чтобы скрыть факт сотрудничества с врагом, он даже пошел служить в ВСУ.

ДБР разоблачило и задержало коллаборанта в Харьковской области. Ему поставлено в известность о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном оккупационном правоохранительном органе на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсоне в результате вражеского артобстрела погибла женщина. Ей было 69 лет.

Херсонская область оккупация коллаборант ГБР
В Херсонской области из-за российских обстрелов ранен гражданский
10 февраля 2025, 07:56
В Херсоне россияне атаковали остановку, ранен один человек
07 февраля 2025, 17:55
В Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры
07 февраля 2025, 17:22
Все новости »
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
В Украине увеличат доплаты учителям: в МОН объяснили, когда и на сколько
12 февраля 2025, 20:20
Заступился за мать: в Кировоградской области мужчина зарезал брата, который оскорбил мать
12 февраля 2025, 19:45
Связал бабушку и изнасиловал ее внуку: в Николаевской области осудили педофила
12 февраля 2025, 19:23
В Херсоне россияне убили пенсионерку
12 февраля 2025, 18:55
Ответ Трампа: жители Дании хотят купить Калифорнию
12 февраля 2025, 18:55
Поставка пограничникам некачественных шлемов на 36 млн грн: дело передано в суд
12 февраля 2025, 18:41
Стало известно, сколько людей в месяц мобилизуют в Украине
12 февраля 2025, 18:37
До 30 тысяч пачек каждый день: в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику
12 февраля 2025, 18:30
Стал переселенцем из-за обстрелов РФ, но любит "русский мир": в Харькове разоблачили фаната окупантов
12 февраля 2025, 18:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »