В Херсонской области ДБР задержал мужчину, который подозревается в работе на окупантов

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Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности жителю Херсонской области, работавшему на захватчиков в одной из оккупированных исправительных колоний

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Отмечается, что когда российские войска захватили часть Херсона, мужчина добровольно стал сотрудничать с оккупационными властями и устроился на "службу" в оккупированную "Дарьевскую исправительную колонию №10". Там он занимал должность "младшего инспектора отдела охраны", за что получал зарплату.

После деоккупации региона мужчина остался на подконтрольной Украине территории. Чтобы скрыть факт сотрудничества с врагом, он даже пошел служить в ВСУ.

ДБР разоблачило и задержало коллаборанта в Харьковской области. Ему поставлено в известность о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном оккупационном правоохранительном органе на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсоне в результате вражеского артобстрела погибла женщина. Ей было 69 лет.