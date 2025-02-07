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07 февраля 2025, 17:22

В Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры

07 февраля 2025, 17:22
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фото: иллюстративный
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В Херсоне военные РФ убили с дрона работника газовой службы. Мужчине было 37 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко .

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля.

"Сегодня российские террористы убили работника предприятия критической инфраструктуры во время выполнения им аварийно-ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе.

"Соболезнование родным и близким погибшего", - написал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Напомним, в Харьковской области в результате взрыва в доме погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла в поселке Коротич.

Херсон Херсонская область дрон смерть атака
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