В Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры

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В Херсоне военные РФ убили с дрона работника газовой службы. Мужчине было 37 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко .

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля.

"Сегодня российские террористы убили работника предприятия критической инфраструктуры во время выполнения им аварийно-ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе.

"Соболезнование родным и близким погибшего", - написал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Напомним, в Харьковской области в результате взрыва в доме погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла в поселке Коротич.