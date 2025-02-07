В Херсоне россияне атаковали остановку, ранен один человек

фото: freepik.com

В Херсоне российские военные атаковали с дрона остановку общественного транспорта

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали из БПЛА мужчину, который находился на остановке", - говорится в сообщении.

В результате удара 55-летний херсонец получил взрывную травму и обломочные ранения спины. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи. В каком он состоянии, пока неизвестно.

Ранее кафиры обстреляли в город Берислав Херсонской области. В результате обстрела ранения получил 19-летний парень.

Напомним, в Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры. Мужчине было 37 лет. Он работал в газовой службе.