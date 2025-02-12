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12 февраля 2025, 18:55

В Херсоне россияне убили пенсионерку

12 февраля 2025, 18:55
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фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсоне из-за вражеских обстрелов погибла женщина - ее тело обнаружили во время разбора завалов дома

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

В Херсоне из-за артиллерийских обстрелов погибла женщина. Ее тело обнаружили при разборе завалов дома.

"По данным следствия, 12 февраля 2025 года российские войска 42 раза атаковали Херсонщину, применяя артиллерию и дроны. По состоянию на 17:30 известно о погибшей женщине и двух пострадавших гражданских", - говорится в сообщении.

Оккупанты около 17.00 ударили по жилым кварталам Корабельного района. В результате прямого попадания вражеского снаряда в дом травмы, несовместимые с жизнью, получила 69-летняя женщина.

В результате обстрелов в течение дня в Херсонской области разрушены и повреждены по меньшей мере пять гражданских объектов, среди которых дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним, российские захватчики сбросили 19 бомб в Донецкую область: есть разрушения и ранены.

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