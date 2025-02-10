В больнице скончалась женщина, раненная в результате утреннего обстрела Херсона
В больнице скончалась 72-летняя женщина, получившая ранения в результате утреннегообстрела в Херсоне. Начато расследование
Об этом сообщает Херсонская облпрокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, 10 февраля около 08:45 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона.
В результате атаки 72-летняя женщина получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице.
Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.
Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными РФ.
Напомним, в поселке Огромное Херсонского района мужчина взорвался на российской мине.
Ранее мы сообщали, что 9 февраля российские оккупационные войска нанесли 3403 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще 12 мирных жителей получили ранения.