Донетчина под обстрелами: россияне убили гражданского, 12 человек ранены

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Вчера, 9 февраля, российские оккупационные войска нанесли 3403 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще 12 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Краматорск, Святогорск и село Гулево.

Российские захватчики повредили 82 гражданских объекта, из них — 42 жилых дома.

"На Краматорск россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу — убили гражданского, еще 7 человек получили травмы. Повреждены по меньшей мере 7 частных домов, амбулатория, гражданские автомобили", — говорится в сообщении.

По Константиновке РФ нанесла 11 ударов, из них девять - бомбами "ФАБ-500" и "ФАБ-250". Ранены пять мирных жителей, разрушения получили 13 многоквартирных и шесть частных домов, гостиница, гаражный кооператив, 22 гражданских автомобиля, семь линий электропередач и газопровод.

Также стало известно, что 8 февраля в результате попадания российской бомбы были повреждены шесть частных домов в Сергеевке Удачненской общины.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, оккупанты поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области. В результате обстрелов ранены шесть человек.