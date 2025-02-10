Россияне атаковали дроном Херсон: пострадала женщина
В понедельник утром, 10 февраля, россияне атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. Ранения получила пожилая женщина
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты ударили по городу около 9:00.
"Пострадала 72-летняя женщина. У нее взрывная травма и обломочные ранения", – говорится в сообщении.
Медики оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести.
Напомним, утром 10 февраля россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава. Мужчина погиб.
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