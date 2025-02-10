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10 лютого 2025, 14:26

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ранкового обстрілу Херсона

10 лютого 2025, 14:26
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ілюстративне фото: fotolia.com
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У лікарні померла 72-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ранкового російського обстрілу в Херсоні. Розпочато розслідування

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 10 лютого близько 08:45 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона.

Унаслідок атаки 72-річна жінка отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими рф.

Нагадаємо, в селищі Велетенське Херсонського району чоловік підірвався на російській міні.

Раніше ми повідомляли, що 9 лютого російські окупаційні війська завдали 3 403 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще 12 мирних жителів дістали поранення.

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