У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ранкового обстрілу Херсона
У лікарні померла 72-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ранкового російського обстрілу в Херсоні. Розпочато розслідування
Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, 10 лютого близько 08:45 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона.
Унаслідок атаки 72-річна жінка отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні.
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими рф.
Нагадаємо, в селищі Велетенське Херсонського району чоловік підірвався на російській міні.
Раніше ми повідомляли, що 9 лютого російські окупаційні війська завдали 3 403 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще 12 мирних жителів дістали поранення.