Ночная атака Киевщины: поврежденные дома и учебное заведение

фото: Национальная полиция

В результате российских обстрелов в Фастовском районе повреждены окна и двери учебного заведения, а также три частных дома

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

Также в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, пожар был ликвидирован.

Пострадавших у населения нет.

Оперативные группы продолжают работы по выявлению и фиксации последствий ночной атаки БПЛА на Киевщину.



Напомним, поздно вечером 9 февраля россияне атаковали Сумы ударными дронами. В результате удара была повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.

Сегодня в сети появилось видео момента попадания российского "шахеда" в Сумах.

Ранее мы сообщали, что в ночь на понедельник, 10 февраля, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 были локационно потеряны.