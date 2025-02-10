Ночная атака Киевщины: поврежденные дома и учебное заведение
В результате российских обстрелов в Фастовском районе повреждены окна и двери учебного заведения, а также три частных дома
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.
Также в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, пожар был ликвидирован.
Пострадавших у населения нет.
Оперативные группы продолжают работы по выявлению и фиксации последствий ночной атаки БПЛА на Киевщину.
Напомним, поздно вечером 9 февраля россияне атаковали Сумы ударными дронами. В результате удара была повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.
Сегодня в сети появилось видео момента попадания российского "шахеда" в Сумах.
Ранее мы сообщали, что в ночь на понедельник, 10 февраля, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 были локационно потеряны.