Видео последствий удара беспилотника РФ по жилому кварталу в Сумах

фото: ГСЧС Сумщины

Российская армия в ночь на понедельник, 10 февраля, атаковала Сумы. Повреждение зафиксировано в спальном микрорайоне города. Спасатели ГСЧС работают на месте падения обломков российского БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Для высотных работ привлечена спецтехника, демонтируются аварийные конструкции и восстанавливаются поврежденные здания.

Кроме того, продолжает работать мобильный "Пункт несокрушимости". 12 человек уже получили психологическую помощь.

Также, как мы сообщали, в результате дроновой атаки пострадала местная жительница.

Напомним, поздно вечером 9 февраля россияне атаковали Сумы ударными дронами . В результате удара была повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов города.

Сегодня в сети появилось видео момента попадания российского "шахеда" в Сумах.

Ранее сообщалось, что утром 10 февраля под ударом российских захватчиков оказалась школа в Днепровском районе Херсона.