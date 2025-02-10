Оккупанты обстреляли школу в Херсоне: есть разрушения
Утром 10 февраля под ударом российских захватчиков оказалась школа в Днепровском районе Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
По предварительным данным, в здании вылетели более трех десятков окон. "Прилеты" зафиксировали на территории образовательного учреждения.
"На территории школы пострадали 6 деревьев. Разрушены 10 м забора. Выбиты стекла в 35 окнах", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате взрыва ранения получила пожилая женщина.
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