В Херсонском районе мужчина подорвался на российской мине
Инцидент произошел сегодня утром, 10 февраля, в поселке Велетенское Херсонского района
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
Оказалось, что 60-летний житель Велетенского наехал мопедом на российскую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток".
"Он получил взрывную травму и обломочное ранение голени", – говорится в сообщении.
Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем херсонец будет лечиться амбулаторно.
Напомним, в конце января в Бериславе пенсионерка подорвалась на российской противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".
Ранее в поселке Высокополье Бериславского района из-за детонации взрывоопасного предмета 43-летний мужчина потерял ноги и руку.
Также ранее сообщалось, что вблизи водоема между поселками Белозерка и Приозерное Херсонского района двое мужчин подорвались на мине.