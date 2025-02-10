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10 февраля 2025, 13:59

В Херсонском районе мужчина подорвался на российской мине

10 февраля 2025, 13:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Инцидент произошел сегодня утром, 10 февраля, в поселке Велетенское Херсонского района

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.

Оказалось, что 60-летний житель Велетенского наехал мопедом на российскую противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток".

"Он получил взрывную травму и обломочное ранение голени", – говорится в сообщении.

Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем херсонец будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в конце января в Бериславе пенсионерка подорвалась на российской противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".

Ранее в поселке Высокополье Бериславского района из-за детонации взрывоопасного предмета 43-летний мужчина потерял ноги и руку.

Также ранее сообщалось, что вблизи водоема между поселками Белозерка и Приозерное Херсонского района двое мужчин подорвались на мине.

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