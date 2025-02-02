09:15  02 февраля
Ракетный удар РФ по Полтаве: количество погибших снова выросло
02:14  01 февраля
В Запорожской области правоохранители передали для ВСУ контрафактные сигареты
10:56  01 февраля
Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2025, 08:59

Россияне ударили по жилому дому в Херсоне, погибла женщина

02 февраля 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративный
Читайте також
українською мовою

Российские захватчики утром в воскресенье, 2 февраля, обстреляли Днепровский район Херсона. Есть жертвы

Об этом в Телеграмме сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Из-за "прилета" снаряда в жилой дом погибла женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеских обстрелов получили взрывную травму и контузию 50-летний мужчина. Пострадавший – под наблюдением медиков.

Напомним, с начала 2025 года российская армия более 12 тысяч раз обстреляла территории Херсонской области, в результате атак погибли 29 мирных жителей, еще 237 получили ранения.

Как сообщалось, в Одессе из-за российских обстрелов повреждены 15 культурных памятников. Сумму ущерба устанавливают.

Напомним, в Полтаве и области объявили трехдневный траур. Там российская ракета убила гражданских жителей.

Херсон Херсонская ОГА обстрел жертва смерть Дом
В Херсоне из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины
30 января 2025, 08:59
В Херсонской области женщина подорвалась на российской мине
29 января 2025, 17:27
Херсон и пригород - под прицелом россиян: есть погибший и раненый
29 января 2025, 10:30
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
Ракетный удар РФ по Полтаве: количество погибших снова выросло
02 февраля 2025, 09:15
Житомирская компания сотрудничала с военными санаториями России
01 февраля 2025, 19:12
В Сумской области избили подростка: полиция возбудила дело
01 февраля 2025, 18:15
Взрыв в здании Ровенского областного ТЦК: погиб человек
01 февраля 2025, 17:34
"Будут взрывы – тогда упустим": в Киеве охранники НАУ не пустили в укрытие людей
01 февраля 2025, 17:20
В Полтаве и области объявили трехдневный траур
01 февраля 2025, 16:35
СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение"
01 февраля 2025, 16:08
Оккупанты запустили по Украине 46 ракет и 123 БПЛА
01 февраля 2025, 15:54
Удар по Полтаве: увеличилось количество погибших и пострадавших
01 февраля 2025, 15:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »