Россияне ударили по жилому дому в Херсоне, погибла женщина

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Российские захватчики утром в воскресенье, 2 февраля, обстреляли Днепровский район Херсона. Есть жертвы

Об этом в Телеграмме сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Из-за "прилета" снаряда в жилой дом погибла женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

Также из-за вражеских обстрелов получили взрывную травму и контузию 50-летний мужчина. Пострадавший – под наблюдением медиков.

Напомним, с начала 2025 года российская армия более 12 тысяч раз обстреляла территории Херсонской области, в результате атак погибли 29 мирных жителей, еще 237 получили ранения.

Как сообщалось, в Одессе из-за российских обстрелов повреждены 15 культурных памятников. Сумму ущерба устанавливают.

Напомним, в Полтаве и области объявили трехдневный траур. Там российская ракета убила гражданских жителей.