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01 февраля 2025, 16:35

В Полтаве и области объявили трехдневный траур

01 февраля 2025, 16:35
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иллюстративное фото из открытых источников
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В Полтавской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара 1 февраля

Об этом сообщили в Полтавской ОВА, передает RegioNews.

Соответствующее распоряжение подписал в.и.о начальника ОВА Владимир Когут. Траур объявлен со 2 по 4 февраля.

В эти дни будет допущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

"1 февраля 2025 года — трагическая дата для нашей общины. Российская ракета убивает гражданских жителей. Этот день оставил глубокую рану в сердце нашего города и каждого из нас. В общине объявлен трехдневный траур по всем, кто трагически погиб от ракетного обстрела", – отметила и.о. обязанностей городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова,

Кроме того, в регионе ограничили проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте.

Напомним, в Полтаве в результате ракетных обстрелов утром 1 февраля пострадали и погибли люди.

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