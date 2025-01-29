В Херсонской области женщина подорвалась на российской мине
Инцидент произошел сегодня днем, 29 января, в Бериславе. Из-за детонации взрывоопасного предмета пенсионерка потеряла часть ноги
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
По имеющейся информации, женщина подорвалась на российской противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".
"Скорая" доставляет в больницу 75-летнюю местную жительницу, которая получила взрывную травму и частичную ампутацию правой стопы", – говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Высокополье Бериславского района из-за детонации взрывоопасного предмета 43-летний мужчина потерял ноги и руку.
Ранее сообщалось, что вблизи водоема между поселками Белозерка и Приозерное Херсонского района двое мужчин подорвались на мине.
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