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30 января 2025, 08:59

В Херсоне из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины

30 января 2025, 08:59
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фото из открытых источников
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Россияне с утра, 30 января, обстреляли Херсон. Ранения получили две женщины

Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация, передает RegioNews .

У 48-летней женщины диагностировали взрывную травму и контузию. Ей оказали медицинскую помощь. А вот 61-летнюю женщину госпитализировали. Из-за вражеской атаки она получила взрывную травму и ампутацию руки.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки, 29 января, нанесли удары по 40 населенным пунктам Херсонской области. Погибли три человека, еще десять получили ранения.

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