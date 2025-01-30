В Херсоне из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины

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Россияне с утра, 30 января, обстреляли Херсон. Ранения получили две женщины

Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация, передает RegioNews .

У 48-летней женщины диагностировали взрывную травму и контузию. Ей оказали медицинскую помощь. А вот 61-летнюю женщину госпитализировали. Из-за вражеской атаки она получила взрывную травму и ампутацию руки.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки, 29 января, нанесли удары по 40 населенным пунктам Херсонской области. Погибли три человека, еще десять получили ранения.